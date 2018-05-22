İnşaat işçisinden Filistinliler için şiir

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Yusuf Çıtak, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliamdan etkilenerek duygularını şiire döktü.

Çubuk’ta yaşayan 45 yaşındaki inşaat işçisi Yusuf Çıtak, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği katliama tepki göstermek için şiir yazdı.

Soma’daki maden şehitleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Türk askeri için de daha önce şiirler yazan Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar çeşitli konularda şiirler yazdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birçok konuda şiir yazdım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 15 Temmuz darbe girişimine, Afrin harekatına, Suriye’de yaşanan olaylara, Mehmetçik'e, şehitlerimize ve en son Filistin’de yaşanan katliamlara ilişkin duygularımı kaleme aldım. Yaşanan toplumsal olayları kendimce insanlara şiirle aktarmaya çalışıyorum."

Çıtak, Filistinlilere atfen son yazdığı şiirinde şu dizelere yer verdi:

"Sen ağlama Filistinli çocuk, Karanlığın bir aydınlığı var sabret azcık, Birlik olup zulme dur demek lazım artık, Ey Arap ülkeleri bu çığlığı duyun artık. Bir zamanın göçmen sürgünü İsrail, Sizin yaptığını zulmü işgali konuşur lal olan dil, Bu baharın çok çetin kışı olur bunu bil, Kudüs Filistinlilerindir haddini bil. Adaletli ahkam kesen Avrupa nerede, Masun çocukların ahı tutar size de, İsrail sizde merhamet vicdan nerde, Filistinli kardeşlerimiz kalplerimiz sizinle."