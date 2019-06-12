İnşaat işçileri sahte parayla yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, üç inşaat işçisinin bulunduğu araçta sahte para ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Kırşehir'e sahte para getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 29 adet aynı seri numarasına sahip sahte 100 liralık banknot bulundu.
"Parada sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan E.T, H.A. ve C.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerden aracın sürücüsü C.K. hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.