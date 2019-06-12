İnşaat işçileri sahte parayla yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, üç inşaat işçisinin bulunduğu araçta sahte para ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından...