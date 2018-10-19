İnşaat firması sahibine FETÖ'den tutuklama

- Kayseri'de ByLock kullandığı ve sosyal medyada örgütü destekleyici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen firma sahibi tutuklandı

İnşaat firması sahibine FETÖ'den tutuklama
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir inşaat firmasının sahibi tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve sosyal medyada örgütü destekleyici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen A.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder