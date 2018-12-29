ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan "İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki İl İçi Bölge Yarışması" gerçekleştirildi.

Musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan ve İnönü İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışma törenine İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, diğer ilgililer ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri birinci, Sarıcakaya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ikinci, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İnönü Belediye Başkanı Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş tarafından verildi.