İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran çarşamba günü önemli ameliyatlar serisi gerçekleştireceklerini söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezinde 2002 yılından bu yana 2 bin 500'ün üzerinde karaciğer nakli yaptıklarını aktaran Kızılay, 2011'de Karaciğer Enstitüsü'nün kurulduğunu, 2016 yılında ise 152 yataklı Karaciğer Nakil Hastanesi'nin açıldığını dile getirdi. Kızılay, hastanenin şu anda yüzde 80 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

Geçen yıl 272 karaciğer nakli yaptıklarını ifade eden Kızılay, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatlar yüzde 89 başarıyla tamamlandı. Liderliğini Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yaptığı karaciğer nakil ekibimiz geniş bir aile. Geçen yıl haziran ayında eş zamanlı olarak, 3 karaciğer naklini Sezai Yılmaz'ın başkanlığındaki ekibimiz başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışından gelen hocaların nezaretinde aynı anda 3 vericiden alınan karaciğerler 3 alıcıya nakledildi. Bu haziranda da canlıdan canlıya 5 karaciğer naklini aynı anda gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık.İl Müdürü, noter ve uluslararası şahitler huzurunda ameliyatları gerçekleştireceğiz. Uluslararası şahitliğimizi de ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Nuru Bayramov hocalarımız yapacak."

Prof. Dr. Kızılay, eş zamanlı ameliyatlarla hastanenin acil durumlardaki kapasitesinin de sınanacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"5 karaciğer naklini aynı anda yapabilecek kadar, doktor, hemşire, sağlık personeli ile fiziki kapasiteye sahip olduğumuzu dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz. 5 karaciğer nakli, 10 ameliyatın aynı anda yapılması demek. 10 cerrahi ekip aynı anda ameliyat yapacak. Bu kadar cerrahi ekibi çıkaracak kapasitede olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu yılın ilk 5 ayında ekibimiz 100'ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Yapacağımız 5 eş zamanlı nakil ile Karaciğer Nakil Hastanemizin kapasitesini dünyaya kanıtlamak ve Guinness'e başvurarak, kayda geçirmeyi amaçlıyoruz. Dünyada bizim kapasitemizde başka bir merkezin olmadığı konusundan iddialıyız. Canlıdan canlıya karaciğer nakli yapan, fiziki kapasite, insan kaynağı itibariyle bu büyüklükte bir ekibe dünyada başka bir merkezin sahip olmadığı konusunda iddialıyız. Kendimizi bu konuda ülkeye ve dünyaya göstermek amacındayız. 5 vericili karaciğer nakli ameliyatlarının amacı bu."

Muhabir: Orhan Yoldaş



