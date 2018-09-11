İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Konseyde konuşan İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ''Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek.'' diye konuştu.

Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya ve Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarında varil bombaları ve roketler kullanıldığını, hastanelerin hedef alındığını belirtti.

Haley, ''Acımasız çift vuruş saldırılar düzenliyorlar. Çift vuruş saldırıları bilmeyen için rejim güçleri bir bölgeyi vuruyor, ilk müdahaleye gelenler için biraz bekleyip tekrar vuruyor. Bu profesyonel askerlik değil, mide bulandıran terörist taktiği.'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Suriye'de barış konusunda zamanlarını boşa harcamasına son vermesi gerektiğini dile getiren Haley, şunları kaydetti:

"Rusya ve İran, Suriye'de yapıcı aktörler olarak güvenilirliklerini göstermek için her türlü fırsata sahipti ama bu fırsatlara ne oldu? Kendi vardıkları sözde çatışmasızlık anlaşmasını gülünç ve sistematik olarak ihlal ettiler.''

Rusya'nın İdlib'deki felaketi durdurma gücü olduğunu vurgulayan Haley, ''İdlib'de herhangi bir saldırı gerginliği artıracak. Esed, Rusya ve İran bu yolda devam ederse sonuçları vahim olur ve dünya olanlardan onları sorumlu tutar.'' dedi.

Bu şartlar altında Rusya'nın Suriye'nin inşası talebine hiçbir ülkenin karşılık vermeyeceğini söyleyen Haley, ''Astana süreci başarısız oldu, şiddeti durduramadı ve siyasi süreci destekleyemedi.'' diye konuştu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre da Suriye'de krize siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşa edilmesine destek vermeyeceklerini söyledi.

Muhabir: Betül Yürük



