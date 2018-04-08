İngiltere'den Esed ve destekçilerine çağrı

LONDRA (AA) - Bölgedeki kimyasal silah saldırısına ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda can kaybının yaşandığı bu kimyasal silah saldırıları haberleri doğruysa o zaman bunlar, Esed’in masum sivillere karşı vahşetine, destekçilerinin de uluslararası kurallara yönelik saygısızlığına daha fazla kanıt oluşturuyor. Acilen soruşturma başlatılması ve uluslararası toplumun da cevap vermesi gerekli. Esed rejimi ile destekçilerini, Rusya ve İran'ı, masum sivillere karşı şiddeti durdurması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma ilçesinde halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

Muhabir: İnci Gündağ