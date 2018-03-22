İngiltere'de pasaport tartışması

ANKARA (AA) - İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) sonrası çıkarılacak pasaportların ihalesini Fransız bir şirketin kazanması, ülkede tartışmalara neden oldu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre AB'den çıkış sonrası yeni İngiliz pasaportlarının basımına yönelik ihaleyi Gemalto isimli Fransız şirket kazandı. İhale bedelinin ise yaklaşık 890 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Pasaport ihalesi, Brexit yanlılarının tepkisini çekti.

Eski Çalışma Bakanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Priti Patel, kararın "utanç verici" olduğunu belirterek, İngiliz firmasının ihaleyi kaybetmesinden son derece üzgün olduğunu ifade etti.

İşçi Partisi Milletvekili John Francis Spellar ise kararın son derece "rezil ve akılsızca" olduğunu dile getirerek, "Theresa May İngiliz endüstrisi ve çalışanlarını savunmak üzere buna hemen müdahale etmelidir." çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de yeni pasaportların basımı konusunda adil ve açık bir rekabet uygulandığını, pasaportların Birleşik Krallık'ta yapılma zorunluluğu bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer, pasaportların yabancı firma tarafından basılmasının herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni pasaportlar, İngiltere'nin AB'den resmen çıkışının ardından Mart 2019'da tanıtılacak.

Muhabir: Ömer Faruk Yıldız