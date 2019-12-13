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İngiltere'de Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geldiği kesinleşti

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

Genel 13.12.2019, 08:50
İngiltere'de Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geldiği kesinleşti
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LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor.

Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.



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