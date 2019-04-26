İngiltere'de Corbyn ve Bercow’dan Trump’a boykot

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile Avam Kamarası Başkanı John Bercow, haziran ayında ülkeye devlet ziyareti gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacaklarını açıkladı.

Haziran ayında ülkeyi ziyaret edecek Trump'ın onuruna verilecek yemek için kendisine yapılan daveti geri çeviren Corbyn, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Theresa May uluslararası anlaşmaları yırtan, iklim değişikliğini inkara destek veren, ırkçı ve kadın düşmanı dil kullanan bir başkanı onurlandırmak için devlet ziyaretine kırmızı halı sermemeli." ifadelerini kullandı.

ABD ile önemli bir ilişkiyi sürdürmenin, bir "devlet ziyaretinin görkemini ve törenselliğini gerektirmediğini" belirten Corbyn, "Başbakanın bir kez daha bu ABD yönetiminin önünde eğilmeyi seçmiş olması üzücüdür." değerlendirmesini yaptı.

Corbyn, bununla birlikte, Trump ile baş başa bir görüşme yapmaya ve önemli bütün konuları tartışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow’un da Trump onuruna verilecek yemeğe katılmayacağı açıklandı.

Bercow’un ofisinden yapılan açıklamada, "Başkan, yemeğe davet edildi ancak gitmeyecek." ifadesine yer verildi.

Haziran'da 3 günlük ziyaret

Buckingham Sarayı’ndan geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak devlet ziyareti gerçekleştireceği bildirilmişti.

Trump’ın geçen temmuz ayında İngiltere'ye ve İskoçya’ya gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirilirken, ziyaretin kapsayacağı kentlere yakın bölgelerde de izinler askıya alınmıştı. İngiliz polisi ziyaret sırasında silahlı birimlerini, terörle mücadele ekiplerini ve köpekli polisleri de seferber etmişti.

Krize dönüşen ziyaret

İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti bunun üzerine devlet ziyareti davetini ertelemiş, Trump bunun yerine İngiltere'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.