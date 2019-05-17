İngiltere Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudilere silah satmış

LONDRA (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini takip eden 3 ayda İngiltere'nin bu ülkeye yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik (89 milyon TL) silah sattığı ortaya çıktı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere, Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden 3 ayda Suudi Arabistan'a 11 milyon 414 bin 54 sterlin değerinde silah satışı lisansına onay verdi.

Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların "özel" niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.

Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.

"İngiliz hükümeti diktatörle ahbaplık ediyor"

Haberde değerlendirmelerine yer verilen Silah Ticaretine Karşı Kampanya (CAAT) Sözcüsü Andrew Smith, Kaşıkçı cinayetinin tümda lanetlendiğini ancak bunun silah tüccarlarını etkilemediğini ifade etti.

İngiliz hükümetini de eleştiren Smith, "(Suudi Arabistan'da) Rejim daha önce eşi görülmedik bir baskı altındayken, İngiliz hükümeti diktatörle ahbaplık edip silah anlaşmalarına imza atıyordu." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ne Yemen'de yol açtığı insani krizin, ne de Kaçıkçı'nın vahşice öldürülmesinin silah satışlarını durdurmaya yetmediğine işaret eden Smith, "Eğer bu katliamlar da İngiliz hükümeti için yeterli değilse, hükümetin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" görüşünü paylaştı.

4 yılda 5 milyar sterlinlik silah

İngiltere'nin Yemen'deki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği de ortaya çıkmıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.