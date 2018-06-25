İngiltere Başbakanı May'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

- İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti

İngiltere Başbakanı May'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Başbakan May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önümüzdeki süreçte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Erdoğan ve May, temmuz ayında Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

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