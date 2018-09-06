İngiliz bakan, Skripal olayında Putin'i işaret etti

LONDRA (AA) - İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tuttu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Wallace, Skripal’in zehirlenmesi olayının faillerinin Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığının tespit edildiğini belirterek, "Bildiğimiz şu ki, bu GRU elemanları muvazzaf, bir görevi yerine getiriyorlar. Emekli değiller, serbest de çalışmıyorlar." dedi.

GRU’nun Rusya’daki iki büyük istihbarat servisinden biri olduğunu belirten Wallace, "GRU Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, o da Putin’e bağlı." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal’in zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığını öne sürmüştü.

İngiliz polisi, dün Skripal’in zehirlenmesi olayının faili olarak Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı.

Skripal krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Muhabir: Tayfun Salcı

