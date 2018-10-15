İngiliz akademisyenler NEVÜ öğrencilerine seminer verdi

NEVŞEHİR (AA) - İngiltere'deki Derby Üniversitesi öğretim görevlileri "Erasmus Personel Hareketliliği" anlaşması kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan açıklamada, Konuk eğitimciler Dr. Thomas Hunt ve Dr. Ovidiu Bagdasar'ın, Eğitim Fakültesi öğrencilerine, "Matematik kaygısı ve matematik öğretim kaygısı" konulu seminer verdiği bildirildi.

Öğrencilere matematiği sevdirme yollarını anlatan Dr. Hunt, matematik kaygısının yaygın olduğunu ve çoğu insanın matematikten kaçınma davranışı sergilediğini ifade etti.

Çocukların matematik derslerinden kaçınma davranışları sergilemelerin de öğretmen, ebeveyn ve arkadaşlarının katkısı olduğunu belirten Hunt, aile ortamında ebeveynlerin "Sen matematiği anlamıyorsun", "Sen matematikte başarılı olmazsın", "Matematik sana göre değil" veya sınıf ortamında öğretmenlerin "Bu soruyu nasıl yapamazsın?" gibi ifadeleri kullanmalarının çocuklarda matematik kaygısının oluşmasında etken olabileceğini vurguladı.

Eğitim Fakültesinde ayrıca, "Kültürlerarası duyarlılık" dersine katılan Hunt ve Ovidiu, Türkiye'de farklı kültür ve milletlerden öğrencilerin bir arada olduğu sınıflarda öğrenme-öğretme süreci hakkında bilgi edindi.

