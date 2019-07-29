ING, kullandığı elektriğin yüzde 30'unu kendi üretecek

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin çatısına güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kurum, çatıda yer alan 2 bin metrekarelik alanda kurulacak santral ile Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nde tüketilen elektriğin yüzde 30’unu karşılamayı öngörüyor.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini azaltacak olan ING Türkiye, bu sürdürülebilirlik projesiyle tükettiği toplam elektriğin ise yüzde 3’ünde yeşil enerji kullanımını garanti etmiş olacak.

Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olan ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesini 9 ay içinde tamamlayarak üretime geçirmeyi hedefliyor.



Sürdürülebilirlik konusunda dünyada öncü adımlar atan ING Grubu, 2018 yılında iklim finansmanı için 16,5 milyar avro kaynak yarattı.

2020 yılında bu rakamı 30 milyar avro seviyesine çıkarmayı hedefleyen grup, kendi yönettiği sürdürülebilir varlıkların toplam değerini de 6,5 milyar avro seviyesine yükseltti. Buna ek olarak, ING Grubu, sürdürülebilirlik konusunda adım atan firmalara uygun faizli kaynak sağladı ve ilgili startup’ları desteklemek için de 100 milyon avroluk fon ayırdı.





- "Sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atmış olmaktan çok mutluyuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu’nun 2015 Paris Anlaşması’nda imzası olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik yolunda örnek bir projeye imza atıyor olmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı.

Pınar Abay, şunları söyledi:

"ING, faaliyet gösterdiği ülkelerde sürdürülebilir bankacılık konusunda öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. ING Türkiye olarak biz de sürdürülebilirlik kapsamında önemli adımlar atıyor, çevre duyarlılığı yüksek projeleri özellikle takip edip, destekliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların desteklenmesi de gündemimizde. Bu paralelde Kahramanmaraş’ta yer alan Operasyon Merkezimizin çatısında yapacağımız yenilenebilir enerji tesisi ile toplumsal, etik ve çevresel vizyonumuz ışığında fark yaratacak bir projeye imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz. ING Türkiye olarak sürdürülebilirlik hedefiyle sektörde örnek olacak projelere imza atmaya devam edeceğiz."