İndirimli kartların kapsamı genişletildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada toplantı.
Daha önce AK Parti grubunun önerisiyle 16 Mayıs 2019'da kabul edilen ve fiyatı 40 liraya "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman" kartı üniversite sınavını kazanmamış öğrenciler için de aynı şekilde uygulanması talep edildi.
Komisyonda olumlu görülerek meclis gündemine gelen teklif görüşüldü. Yapılan oylama sonunda rapor oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.
Buna göre üniversiteye hazırlanan öğrenciler diğer öğrenciler gibi 40 lira karşılığında "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman Kartlarına" elde edebilecek ve sözleşmeli öğretmenler de diğer öğretmenlerin yararlandığı indirimli kartları kullanabilecekler.
Raporun meclisten geçmesi üzerine söz alan Komisyon Başkanı Muhammet Kaynar, indirimli kartların kapsamının üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sözleşmeli öğretmenler için genişletilmesi konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.