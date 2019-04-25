İncesu'da "Tübitak Bilim Fuarı" açıldı

KAYSERİ (AA) - İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi. Fuarda, 46 öğrenci tarafından 18 öğretmenin desteğiyle yapılan 20 proje katılımcıların beğenisine sunuldu. Kaymakam Emre...