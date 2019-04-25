KAYSERİ (AA) - İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.
Fuarda, 46 öğrenci tarafından 18 öğretmenin desteğiyle yapılan 20 proje katılımcıların beğenisine sunuldu.
Kaymakam Emre Cebeci, fuardaki projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.
Öğrencileri tebrik eden Cebeci, bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.
İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Kaya da bilim fuarlarının özellikle son yıllarda bilimsel gelişmenin artmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, öğrencilerin yaşayarak yaptıkları hizmetlerde öğretmenlerinin de katkısı bulunduğunu söyledi.
Fuarın açılışına Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Fuar 2 gün süre ile gezilebilecek.