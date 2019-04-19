İncesu'da robotik kodlama atölyesi ve zeka oyunları sınıfı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin İncesu ilçesindeki Şehit Yusuf Özmen Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Emre Cebeci, "eğlenirken öğrenme" ilkesine dayanan zeka oyunlarının zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, derslerine ve sınavlarda başarılarına katkı sağladığını söyledi.

Robotik kodlama eğitimlerinin teknolojiyi kullanan değil, üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Cebeci, "Son dönemde revaçta olan bu uygulamanın ilçemizde de hayata geçirilmesi bizleri mutlu etti. Öğrencilerimize başarılar diliyorum, her şeyimiz onlar için." dedi.



Açılışa, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından katılımcılar, öğrencilerle akıl oyunları oynadı.