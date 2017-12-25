İncesu'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

KAYSERİ (AA) - İncesu ilçesinde ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde 8 iş yeri ve evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri şüphelilerin evlerine yaptığı eş zamanlı operasyonla A.T, Y.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı eşyalar arasında yer alan çok sayıda sigara ve içki ile üç kamera, beş fotoğraf makinesi ile iki motosiklet ve motosiklet yedek parçası ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.