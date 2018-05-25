İncesu'da elektrik kablosu hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde elektrik kablolarını çaldığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına Sarıkürklü Mahallesi'nde, Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ'ye (KEPSAŞ) ait 13 direk arası yaklaşık bin 950 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunun kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ihbarı geldi.

Ekipler tarafından çevrede yapılan araştırmada, olayın şüphelilerinin K.H. ve Ö.İ olduğu belirlendi.

Ankara'da yakalanan K.H. ve Ö.İ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.