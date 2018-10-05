KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencilerine tütün ve madde bağımlılığı konulu konferans verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Fatma Özdemir, dinleyici olarak da Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri katıldı.

İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda verilen konferansta Dr. Fatma Özdemir, madde bağımlılığı konusunun insanın canını acıtan, ciddi sorunlar oluşturan bir konu olduğuna değinerek, katılımcıları uyararak bilgilendirdi.

Soru cevap bölümünün ardından konferans sona erdi.