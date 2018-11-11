KAYSERİ (AA) - İncesu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "Atatürk" konulu resim sergisi açıldı.

Kervansaray Ulu Cami önünde açılan resim sergisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 100'ün üzerinde resimleri ve sözleri yer aldı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Bekir Karataş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla resim sergisi düzenlediklerini belirterek, "Sergimizde Atatürk'ün fotoğrafları yer alıyor. Günümüzde asimile olmuş gençlere Atatürk'ü tanıtmak için böyle bir sergi yaptık. Sergimiz gün boyu açık kalacak." diye konuştu.