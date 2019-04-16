İncesu'da 1000 sedir fidanı dikildi

KAYSERİ (AA) - İncesu Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliğiyle bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Baraj mevkisi ve Şehit Ömer Halisdemir Ormanındaki etkinliklere İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ve daire amirleri katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızda ağaç sevgisi kazandırmak adına okul bahçelerinin çevre düzenlemesi çalışmalarımız da devam ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bu hususta teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir İncesu için hep birlikte el ele sloganı ile ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Fidan dikiminin ardından ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, katılımcılara plaket verdi.