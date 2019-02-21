İncesu Ülkü Ocakları'ndan

KAYSERİ (AA) - İncesu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, üniversitedeki olaylar sırasında öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açtı.

İncesu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı okul birimlerinin düzenlediği sergi, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Sergiyi gezen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Bekir Karataş, burada yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi yiğit kardeşlerini 20-21 Şubat'ta çeşitli etkinliklerle anarak yad ettiklerini söyledi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatmak ve hafızalardan silinmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Karataş, bugün burada kendisine ait fotoğrafların bulunduğu serginin açılışını yaptıklarını ve serginin gün boyu süreceğini ifade etti.







