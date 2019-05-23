İncesu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden etkinlik

KAYSERİ (AA) - İncesu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, "İslamda Anne ve Aile Müessesi" konulu program düzenledi.

Okulun Meslek Dersleri ile Edebiyat bölüm öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik, belediye konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Jandarma Komutanı Teğmen Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler İslam dininde anneliğin yeri ve önemine dair oratoryo, şiir gibi sunumlar icra etti. Tören sonunda okulda şiir yarışmasında derece alan öğrencilere daire amirleri tarafından ödül verildi.