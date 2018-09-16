İncesu festivalle şenlendi

KAYSERİ (AA) - İncesu Belediyesi 25. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali yapıldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen festivalin 25'incisi, 91 üzüm üreticisinin katılımıyla Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında tat, renk ve boyutlarına göre değerlendirilen üzümlerin yetiştiricilerinden dereceye giren 10 üreticeye ödülleri verildi.

Konser ve çeşitli gösterilerin de sunulduğu festivale, Kayseri Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile daire amirleri de katıldı.