İSTANBUL (AA) - İlk defa geçen yıl düzenlenen ve Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği "İncek Loft Ramazan Geceleri" yeniden başlıyor.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın yeni merkezi İncek’te hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesi, ramazan ayına özel hazırlanan etkinliklerle tüm Ankaralıları ağırlamaya devam edecek.

Geçen yıl ramazan ayında geleneksel programlarla Ankaralıların buluşma noktası haline gelen İncek Loft’da bu yıl yeni program hazırlandı. İlki 2 Haziran Cumartesi akşamı iftardan hemen sonra başlayacak “Ramazan Geceleri” programına katılanlar, özel gösteriler ve ücretsiz ikramlarla festival tadında ramazan yaşarken, sürpriz hediyeleri de kazanma fırsatı yakalayacak.





- Gökyüzü Dansçıları gösterisi





İncek Loft meydanında yapılacak “Ramazan Geceleri” programında sokak satıcıları geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere macun, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker, çay ve kahve ikramını ücretsiz olarak sunacak.

Ramazan davulcusu ile "İncek Loft Ramazan Geceleri"ne özel yazılan maniler ile başlayacak etkinlik, fasıl grubu ile devam edecek. Fasıl grubunun ardından sahneyi geleneksel orta oyunu pişekar ve kavuklu alacak.

Gecenin finalinde sahneye çıkacak, "Yetenek Sizsiniz" yarışmasından da tanınan, "Gökyüzü Dansçıları Ayhan&Anıl Akrobasi Dans Gösterisi" ise izleyenlerin güzel vakit geçirmesini sağlayacak.





- Ödüllü fotoğraf yarışması





Bu yılki "İncek Loft Ramazan Geceleri"nde ödüllü bir Instagram yarışması da düzenlenecek. Instagram’da "@incekloft" adresini takip ederek "Ramazan Geceleri" programını “#İncekLofttaRamazanŞenliği” hashtag'i ile 5 arkadaşını etiketleyip fotoğraflarıyla en güzel anlatan katılımcı, İncek Loft Big Chefs’te 5 arkadaşıyla akşam yemeği kazanma şansı yakalayacak.

Kazanan, İncek Loft’un "@incekloft" adresli Instagram sayfasından duyurulacak.