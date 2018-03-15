İncek bölgesinde Bulvar Loft’a talep arttı

İSTANBUL (AA) - Akfen İnşaat tarafından İncek’te yapımına devam edilen Bulvar Loft projesinde ‘yargı kampüsü’ hareketliliği başladı.

Akfen İnşaat açıklamasına göre, İncek bölgesi, özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Şimdiye kadar eğitim kurumlarının fazlalığı ile dikkati çeken İncek, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi’nin ardından yapım aşamasına gelen Yargıtay Başkanlığı binası ile de önemli bir yapıya daha kavuşacak.

İncek, yaklaşık 3 bin kişinin görev yapacağı ve iki yılda tamamlanması planlanan Yargıtay Başkanlığı binasının hayata geçmesiyle tam anlamıyla bir ‘yargı kampüsü’ haline gelecek. Yargıtay binasının yapım aşamasına gelmesi ise şimdiden bölgedeki gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi.

Akfen İnşaat tarafından İncek’te yapımına devam edilen Bulvar Loft projesinde ‘yargı kampüsü’ hareketliliği başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, Yargıtay Başkanlığı binasında da önemli çalışan sayısının bulunacağına dikkati çekti.

Eğitim ve yargı kurumlarıyla birlikte bölgenin üst düzey oturumcu kitlesi ile özdeşleştiğini kaydeden Barçak, "Yaklaşık 3 bin kişinin görev yapacağı bina tamamlandığında bir eğitim vadisi olarak bilinen İncek’i aynı zamanda yargı kampüsü haline dönüştürecek. Bulvar Loft, bu bölgenin yanında sosyal donatılı site hayatı ve prim potansiyeli taşıyan bir proje olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Bulvar Loft’dan hem oturum hem de yatırım amaçlı satın alma hareketinin başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.





-2019 İlkbaharında teslim edilecek





37 bin metrekarelik İller Bankası arazisi üzerinde yükselen Bulvar Loft projesinde toplam 6 blokta, 1+1 ila 5+1 arasında değişen 16 farklı tipte toplam 822 daire yer alıyor. Genişlikleri 66 ila 350 metrekare arasında olan Bulvar Loft’da daire fiyatları 350 bin liradan başlıyor. Bulvar Loft projesinin 2019 yılının ilkbaharında tamamlanması planlanıyor.







