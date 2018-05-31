İnce canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Seçmen Muharrem İnce'ye neden oy versin?" sorusu üzerine İnce, Türkiye'nin en önemli kaynağının insan gücü olduğunu belirtti. İnce, ülkenin yaş ortalamasının da 29 olduğunu anlatarak, "Yeni bir dönemde yeni bir isimle liyakatlı bir kadroyla tek adamlık yapmadan güçlü bir liderlik yaparak ortak akılla ortak iyiyi bulmak için çalışarak, uzmanlığı, liyakatı öne çıkartarak, şeffaflığı, hesap verebilirliği öne çıkartarak, kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayarak, kimseyi ötekileştirmeden, bu 29 ile çok şey başarabiliriz." diye konuştu.

Muharrem İnce, Türkiye'de bazı köylerin mahalleye dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Şimdi onları bir büyük bela bekliyor. Vergiler ertelenmişti. 2019'a kadar bu köyler bu vergileri ödemeyecekti. Şimdi eğer Erdoğan seçilirse, o köylülere sesleniyorum 16 bin 544 köy, bin 578 belediye. Bunlar 2019'dan itibaren 5 ayrı vergi ödeyecekler, şu an farkında değiller. Bunu değiştirmemiz lazım." dedi.

"Bu adamın neyine inanacaksın"

"Erdoğan-Gülen görüşmesi" iddiasına kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör'ün açıklamalarına ilişkin soru üzerine İnce, " 'Onlar bilgiye, belgeye dayanmadan yazdığım şeyler, dedikodu' diyor. Beyefendinin bir tweeti daha var, 23 Ocak 2012. 'Bunların hepsi olacak, endişe etmeyin. Yenilikçi Hareket kitabımda ve geçmişte yazdığım her şeyin de arkasındayım.'. Bu adam TRT Haber Dairesi Başkanı oluyor. Bu adamın neyine inanacaksın. Kitaba yazmışsın, tweet atmışsın, bugün yalanlıyorsun. Senin gibi bir adamı TRT'nin haber müdürü yapıyorlar. Yazık, günah." ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin CHP'nin Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun neticesinin sorulması üzerine İnce, şunları söyledi:

"Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili, 'iadesi istenmedi' demedim ben. 'Usulüne uygun istenmedi' dedim. Grup Başkanvekilimiz Özür Özel'i aradım. Adalet Bakanlığı'na yazmasını istedim. Bu konuda uzman bir iki avukat arkadaşımızla birlikte, avukat milletvekillerinden bir heyetle, Adalet Bakanlığı'na gitsinler, incelesinler benim iddiamı. Bekir Bozdağ ne dedi? 'Gelsinler, gösterelim evrakları' dedi. Ayın 25'inde Özgür Özel imzalı yazımız Adalet Bakanlığı'na gitti. Henüz 'gelin, inceleyin' demiyorlar. Bekir Bozdağ'ın açıklaması şu; 'Kimseye gösteremeyiz, Muharrem İnce gelsin incelesin.' Ben niye gidip inceleyecekmişim? Avukatlarım yok mu benim? Ben Cumhurbaşkanı adayıyım bu ülkede."

İnce, "AYM'nin seçim kararı ne olur? Seçim iptal olur mu?" sorusuna ise seçimin iptalini beklemediğini belirterek, "CHP'nin itirazı sandık taşınmasına ve diğer maddelere. İttifaka, temel noktalara itirazımız yok." yanıtını verdi.

"Dış, ekonomi ve yargı üç sac ayağıdır"

Seçilmesi halinde restorasyon sürecinde kararname yetkisini de kullanacağını, bu sürecin de maksimum 2 yıl süreceğini belirten İnce, "Yargıyı düzeltmeden ekonomiyi düzeltmemiz mümkün değil. Dış politika, ekonomi ve yargı üç sac ayağıdır. Biri diğerini etkiler, tetikler. Demokrasiyi oturtmazsanız, hukuk devleti olmazsanız, mahkemelerinize saygı duyulmazsa yabancı yatırımcı size gelmez, güvenmez. Bugün ceza getirdiler yeni. Para getirmek serbest Türkiye'ye, para çıkarırsan yüzde 40 ceza var. Polisiye tedbirle ekonomi kalkınır mı?" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra yetkilerini kullanacağını, ancak yasama yürütme ve yargıyı ayıracağını dile getirerek, "Yetkilerimi demokratikleşme, Türkiye'nin özgürleşmesi, şeffaflaşması üzerine kullanacağım. Yetkileri elimde toplamak yerine bir denetleme mekanizması olması lazım." dedi.

"Sayın Erdoğan ile oyumuz birbirine yakın olacak"

İnce, oy oranlarına ilişkin ise "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak. Gördüğüm o. 4 Mayıs'tan bu yana oylarımız korkunç derecede arttı. Bunu sizlerde görüyorsunuz. Tabii ki diğer hepsi de rakiplerim ama Erdoğan ile benim oyum birbirine yakın." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, ikinci tura kaldıklarında muhafazakar seçmenin de kendisine oy vereceğini savunarak şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ise Erdoğan'dan daha milliyim. Her şeyim belli. Milletin gözü önünde. Şatafattan uzak. Sarayda yaşamayacağım. Kedi evimde yaşayacağım. Şeffaf bir yönetim, hukuk devleti, özgürlükler ve isteyen istediği gibi giyinecek. Merkez Bankası korkutulmayacak. Yabancı yatırımcılar güven duyacak. Ben sadece CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmayacağım ki. Bu partimden ayrı düştüğüm anlamına da gelmez. Cumhurbaşkanlığını tarafsız yapacağız. 3B ve 3Y diyorum. Barışacağız, bölüşeceğiz ve büyüyeceğiz. Yönümüz, yöntemimiz ve yönetimimiz belli olacak."

"3 başkan yardımcısı olacak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Millet Bahçesi Projesi'ni desteklediğini ifade ederek, "Ben de öyle yapacağım ama onlar kazanırsa asla yapmayacak. Bir kenarını bahçe yaparlar ama oraya TOKİ girmeden, rezidans olmadan bırakmazlar." dedi.

Muharrem İnce, 24 Haziran'da seçilmesi halinde 3 başkan yardımcısı olacağını, bakanlıklar arasında gençler ve girişimcilikle ilgili yeni bir bakanlığın yer alacağını aktardı.

Suriye'ye büyükelçi göndereceğiz"

Seçilirseniz ABD'ye mi yaklaşacaksınız yoksa bölgesel ittifakı mı işleteceksiniz?" sorusu üzerine İnce, Suriye'ye büyükelçi göndereceklerini, 4 milyon Suriyeli'yi barışçıl yollarla göndermenin birinci hedefleri olduğunu söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan İnce, bu ülke için yeni bir anayasa gerektiğini, BM gözetiminde Suriye'de ve Suriye dışında yaşayanların katıldığı bir seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Çiğdem Alyanak,Hanife Sevinç,Adem Demir