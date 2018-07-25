ANKARA (AA) - Türk tarihine ışık tutan ve "Hocaların hocası" olarak adlandılan Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının ikinci yılında "Okuma Halkası" etkinliği ile anıldı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları ve Genç Memur-Sen üyeleri, "tarihçilerin kutbu" olarak da tanınan Halil İnalcık'ı, 25 Temmuz 2016'daki vefattının ardından ikinci ölüm yıl dönümende anmak amacıyla Kurtuluş Parkı'nda "okuma halkası" etkinliği düzenledi.

Parkta çimler üzerinde halka şeklinde oturan gençler, Halil İnalcık'ın "Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar" isimli kitabından sırasıyla birer paragraf okudu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı anmak ve anlamak için farklı bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

"Okuma halkaları" ve özellikle İnalcık'ın eserleri vasıtasıyla gençlerin geçmişini tanımasını amaçladıklarını söyleyen Özdemir, "Tarihimize bütün yönleriyle sahip çıkmamız gerekiyor. Geçmişiyle barışık ve geleceğe açık bir gençlik Türkiye'yi yönetmeye namzet olacaktır." dedi.

Etkinliğe katılan Genç-Memur Sen Ankara İl Başkanı Bekir Engül de her kesimden gencin organizasyonda yer aldığını ifade ederek, "okuma halkası" etkinliğinin, Başkent'in farklı ilçelerinde de düzenleneceğini belirtti.

Bu etkinliklerle gençlere Halil İnalcık'ı tanıtmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Engül, "Ecdadımız Osmanlı'yı ömrü boyunca araştırıp güzel eserler ortaya koyan, Avrupa'ya Osmanlı'yı tanıtan Halil İnalcık Hocamızın eserlerini okumak ve arkadaşlarımızı okumaya yönlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Gençler, etkinlik sonunda Prof. Dr. Halil İnalcık anısına Kurtuluş Parkı'na çınar fidanı dikti.