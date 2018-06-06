İmranlı Kaymakamlığı iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - İmranlı Kaymakamlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçedeki spor salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın, ramazan ayının önemine dikkati çekti.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu söyleyen Kaymakam Sayın, "Manevi atmosferin en üst noktaya ulaştığı bu ayda sizlerle bir arada bulunmaktan son derece mutluyum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Sayın, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.