İmece usulüyle camiyi bakımdan geçiriyorlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Mahmuthisar Mahallesi'ndeki köylüler, köy camisini imece usulüyle tadilata başladı.

Cami İmam Hatibi Hafız Yusuf Yıldız (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy camisi için köydeki vatandaşların ve hayırsever vatandaşların örnek bir işbirliği sergilediklerini ifade etti.



Caminin 1960 yılında yapıldığını ve o günden beri hiçbir bakım yapılmadığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Allah'ım milletimizin ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeter ki biz hizmet edelim. Köyümüzde ikamet eden halk, camide bir hayrım bir taşım olsun diye Allah rızasını gözeterek imece usulü ile çalışıyorlar. Yaşlısından gencine her kez bu organizasyonda görev aldı. Sırası gelen, gelip imece usulü ile camide çalışıyor. Tadilat için gerekli olan bedeli mahalle sakinimiz Mehmet Uvat karşıladı. Bize bedenen çalışmak kaldı. Bakım çalışmalarımızla caminin iç - dış boyası halıları ve iç kısmı yenilenecek. Bu hızla gidersek camimizi en kısa sürede ibadete yeniden açacağız. Biz bir adım attık, cemaatimiz devamını getirdi. Allah kendilerinden razı olsun."

