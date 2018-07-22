İmece usulü yaptırılan

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla Belediyesi öncülüğünde imece usulü yaptırılan "Millet Kıraathanesi" benzeri çok sayıdaki "Türkmen Evi"nde vatandaşlar sohbet eşliğinde ücretsiz çay ve kahvelerini yudumlayıp, internetten yararlanabiliyor.

Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Türkmen Evi projesini ilçe sakinlerinin desteğiyle imece usulü hayata geçirdi.

Demir, tuğla ve çimento gibi birçok malzemesi vatandaşlar tarafından karşılanarak ilk olarak ilçe merkezine inşa edilen Türkmen evi, ardından 4 mahallede daha yapıldı.

Bölge insanının gösterdiği ilgiden dolayı Türkmen evlerinin her mahallede inşa edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Mahallelerde faaliyet gösteren 4 Türkmen Evi'nde çay ve kahveler ücretsiz verilirken merkezdeki evdeyse cuma günü herkese, diğer günlerde çocuklara ve kadınlara bedava hizmet sunuluyor.

Vatandaşların lig maçlarını izleyebildiği, çay, kahve içebildiği, pide fırının bulunduğu, internet hizmetinin verildiği, yöresel kültürün ve şehitlerin anısına ayrılan duvarların olduğu bu evlerde yaşlısından gencine herkes bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet vermek ve onları bir araya getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Akkışla'nın böyle bir yere ihtiyacı olduğunu belirten Ergül, şunları kaydetti:

"Bu işe girerken bir kuruş paramız dahi yoktu. Evlerimizi eşimizin dostumuzun yardımıyla, demirini tuğlasını vatandaşlarımıza aldırarak imece usulü yapmaya başladık. Merkezdeki evimizin içerisinde küçük bir mini fırınımız, çay ocağımız, televizyonumuz ve internetimiz var. Bu evi yaptıktan sonra Türkmen Evi uygulamamızı devam ettirdik ve diğer mahallelerimize yaydık. Şu an 5 mahallemizde hizmet veren Türkmen Evi var. Yine 3 mahallemizde yapım aşamasında, 3'ün de proje aşamasında evlerimiz var. Tüm mahallelerimize bunu yaymak istiyoruz."

- "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Millet Kıraathanesi' dediğinde içim kıpır kıpır oldu"

Ergül, evlerin insanların zaman geçirebildiği nezih bir yer olduğunu anlatarak, "Vatandaşlarımızın sohbet edebileceği, lig maçlarını izleyebileceği, yemek yiyebileceği, çay içebileceği güzel bir yer oldu." dedi.

İlçe sakinlerinin evlerde sohbet edip zaman geçirdiğini söyleyen Ergül, şöyle devam etti:

"Bir grup maç izlerken diğer grup haberleri izlesin diye iki televizyon koyduk. Şehitlerimizin anısına oluşturduğumuz ve yöremizin kültürünü yansıtan köşelerimiz de var. Pazar esnafımız burayı adeta ücretsiz otel gibi kullanıyor. İlçe merkezindeki Türkmen Evi'nde çayı 25 kuruşa satıyoruz, kadınlardan para almıyoruz ve cuma günü halk pazarı olduğu için hiçbir vatandaşımızdan ücret talep etmiyoruz. Tabii bunun yanında diğer mahallelerde bulunan Türkmen evlerimizden hiç para almıyoruz. 7/24 hizmet veriyoruz. "

Ergül, "Millet Kıraathanesi"ne benzer bir yapıda hizmet verdiklerini dile getirerek, "Bu konseptte yapılan bir yer Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da uygun görüldü ki kendileri de kıraathaneler adı altında yerler yapılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Millet Kıraathanesi' dediğinde içim kıpır kıpır oldu. Gerçekten beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Vatandaşlardan Durdu Rüzgar da hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Vatandaşımız burada iç içe oluyor, dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor. Çayını kahvesini içiyor. Futbol maçı olduğunda gelip hep beraber burada izliyoruz. Dinlenebildiğimiz güzel ve nezih bir ortam. Buraya bir taş bir tuğla koyan insanlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi Yalçın Gündü ise evleri çok sevdiğini aktararak, "Almanya'dan geliyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Yurt dışından geldiğimde ilk adresim burası oluyor. Gençleri, yaşlıları, arkadaşlarımı burada görebiliyorum. Herkesi burada bulabiliyorum. Burada bir çatı altında toplanıyoruz. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Buranın sohbeti çok güzel oluyor. Maç olduğu zaman burada izliyoruz." dedi.