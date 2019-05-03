İmamı Azam Mescidi açıldı

YOZGAT (AA) - TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek tarafından Yozgat'ta yaptırılan İmamı Azam Mescidi törenle ibadete açıldı.

Törende konuşan Çiçek, kendisi ve ailesi için mutlu bir günü yaşadığını söyledi. Türk İslam kültür ve medeniyetinin özünde cami ve mescitlerin bulunduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Burası sadece Cenabıhakk'a secde edilen yer değil. Din adına neyi öğreniyorsak büyük ölçüde buralardan öğrendik. Bizim tarihimizin 70-80 yıllık dönemini bir tarafa çıkarırsanız tarihimizin hiçbir döneminde okur yazarlarımızın oranı yüzde 10'u geçmedi, geri kalan yüzde 90'ı İslam'ı, doğruyu, helali, haramı, iyiyi, kötüyü, kul olmayı bu camilerden öğrendi. Dolayısıyla burası sadece bir mescit değil, aynı zamanda bir halk eğitim merkezidir. Biz bir mescit açmış olmuyoruz, aynı zamanda halkımızın eğitildiği bir merkeze de küçük bir vesileyle katılmış oluyoruz."

Camiye ismi verilen İmamı Azam'ın bugüne kadar iyi anlatılmadığını vurgulayan Çiçek, "Bu Müslüman millet, İmamı Azam'ı iyi, İmamı Maturidi'yi iyi anlayabilseydi 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe teşebbüsünü yaşamazdık. Bugün bir kısım yerlerde, bir kısım çevrelerde din adına şeytanın maskarası olmuş bir kısım anlayışlarla bu ülke mücadele ediyor. Devlet, elinden gelen gücüyle gayretiyle bu maskaralıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır da İmamı Azam Mescidi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Açılışa, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eski milletvekili Necati Çetinkaya, eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İl Müftüsü Salih Sezik, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.