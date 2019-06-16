"İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır"

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, "İmam hatiplilik sadece sıralardan ibaret bir eğitim modeli değildir. İmam hatiplilik aynı zamanda aşkımızın, gönlümüzün coşkunluğudur. Sadece sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır ve o gönüller deryasında yaşanılan özel bir misyondur." dedi.
Öksüz, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, kızı Hilal Sena Öksüz'ün bu okuldan birincilikle mezun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Törene hem imam hatiplilere hizmet eden bir vakfın başkanı hem de öğrenci velisi olarak katıldığını belirten Öksüz, şöyle devam etti:
Hilal Sena Öksüz de imam hatip mezunu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
İmam hatip lisesini bitirirken önemli bir misyon yüklendiklerini ifade eden Öksüz, "Bundan sonraki hayatımızda imam hatip lisesi diplomamız bizim için beyaz bir elbisedir. Bu elbiseye en ufak leke sürdürmemek, burada öğrendiklerimizi hayatımızın tüm alanlarında sadece uygulamak değil aynı zamanda yaymak zorundayız." diye konuştu.
Törene, lisenin müdürü Nurullah Aktürk, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.