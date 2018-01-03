SİVAS (AA) - Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında rehabilitasyon öğrencilerini ziyaret ederek hediye verdi.

Şarkışla’da eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezindeki 130 öğrenciyi ziyaret eden öğrenciler, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve kendi harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri onlara verdi.

Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yasemin Gencer, AA muhabirine açıklamada, "İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor" projesini okulun 10. sınıfından Nefise Öztürk'ün hazırladığını belirtti.

Projeyi hazırlayan öğrenciye ve destek verenlere teşekkür eden Gencer, "20 Öğrencimizle gerçekleştirilen ziyarette gördük ki en ufak bir tebessüm karşıdaki insanı mutlu ediyor. Bu ziyaretlerin sık sık yapılması lazım." dedi.

Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Müdürü Ali Acar da ziyaretlerinden dolayı, Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri ve öğrencilerine teşekkür etti.



