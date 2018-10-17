İmam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imam hatip okullarının 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, programda yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının nasıl açıldığıyla ilgili bilgi verdi.

İmam hatip okullarının hem mesleki, hem dini, hem de öğrencileri yüksek öğretime hazırlayan kurumlar olduğunu belirten Tutkun, "67. yılını kutladığımız imam hatip okullarımızın kıyamete kadar nice asırları Kur'an'ın ve İslam'ın nuruyla aydınlatılmasını ve insanlığın ruhunu ve gönlünü bu aşkla kuşatabilmesini diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse de "Gelecek Nesiller ve İmam Hatipler" konulu bir sunum yaptı.

İmam hatip okullarının çift yönlü okullar olduğunu dile getiren Özköse, "Bu okullarda sosyal, siyasal, psikolojik, iktisadi hayat kadar, İslami bilimler de birlikte okutuluyor." diye konuştu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

