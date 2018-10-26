İmam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde imam hatip okullarının kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Gölova Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu tarafından Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu Çok Amaçlı Salonunda etkinlik...