İmam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü kutlandı

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde imam hatip okullarının kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Gölova Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu tarafından Hasan Şakar Yatılı Bölge Okulu Çok Amaçlı Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Türkiye genelinde 3 binden fazla imam hatip okulu olduğunu belirtti.
Karaosmanoğlu, Gölova ilçesinde de şehit adının yaşatıldığı İmam Hatip Ortaokulu olmasından mutlu olduklarını aktardı.
Türkçe Öğretmeni Sinan Küçüköz de imam hatip okullarının 67 yıllık tarihi hakkında bilgiler verdi.
Sinevizyon gösterisinin ardından, öğrencilerden oluşan koro tarafından ilahiler okundu.
Hatim duası ve ödül töreninin ardından program sona erdi.
Programa Belediye Başkanı İbrahim Yenidünya, Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Musa Çiltaş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.