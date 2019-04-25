İmam hatip öğrencileri bilim fuarı açtı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Abdulkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 20 eserin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış programında konuşan Lise Müdürü Seyfettin Cerit, okullarında fen ve sosyal bilimler alanlarının birlikte uygulandığını söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için hem fen hem de sosyal alanlarda farklı proje ve çalışmalar ortaya konulduğunu ifade eden Cerit, bilim fuarının yaptıkları çalışmaların en önemli örneklerinden olduğunu aktardı.

Fuarda farklı alanlarda 20 projenin yer aldığını vurgulayan Cerit, çalışmaların hepsinde bizzat öğrencilerin ön planda olduğunu dile getirdi.

Okulun birinci katında bulunan ve iki gün açık kalacak fuarda, kardeş sayısının sosyalleşme ve olgunlaşmaya etkisi, sağlıklı sınıf ortamı, akıllı çöp kutusu, tenis antrenman robotu, Türk lehçelerinde ortak sözcükler, zincirleme, fanzin oluşturma gibi proje ve araştırma çalışmaları yer alıyor.

Açılış törenine, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve öğrenciler katıldı.



