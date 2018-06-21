İmalat ve bilişim sektörlerine cezbeden teşvik

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, imalat ve bilişim sektörlerinde çalışanın aldığı 5 bin 412 lira brüt ücrete kadar azami 2 bin 151 lira prim ve vergi desteği verileceğini bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında daha büyük hedeflere ulaşmak için çok güçlü teşvikler hazırladıklarını belirtti.

İmalat ve bilişim sektörünü stratejik sektör olarak belirleyip "Yeni Nesil Teşvik" uygulamasına ait ikincil düzenlemelerin dün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2018'da geçerli olmak üzere bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave edilen her sigortalı için 12 ay süreyle vergi ve prim desteği sağlayacağız. İmalat ve bilişim sektörüne ayrıcalık tanınarak asgari ücret üzerinden değil, çalışanın aldığı 5 bin 412 lira brüt ücrete kadar azami 2 bin 151 lira prim ve vergi desteği vereceğiz."



- Teşvik 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak



Bakan Sarıeroğlu, ilave istihdam desteğinden yararlanacak bilişim sektörü iş yerlerini şu şekilde sıraladı:

"Bilgisayar oyunlarının yayımlanması, diğer yazılım programlarının yayımlanması, kablolu telekomünikasyon faaliyetleri, kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri, diğer telekomünikasyon faaliyetleri, bilgisayar programlama faaliyetleri, bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler, web portalları, başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmetleri."

Bilişim ve imalat dışındaki diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden 883 lira vergi ve prim desteğini sağlayacaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak teşvikten yararlanma süresini kadınlar, gençler ve engelliler için 18 ay, diğer çalışanlar için 12 ay olarak düzenlediklerini bildirdi.



- Küçük işletmeler için "Bir Senden Bir Benden Teşviki"



İmalat sektöründeki küçük işletmelere yönelik hayata geçirilecek "Bir Senden Bir Benden Teşviki" ile küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim, vergi ve ücret desteği verileceğini ifade eden Sarıeroğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, imalat sektöründe bir ila üç işçi çalıştıran işverenlerimizin, 2018'de ilave işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devletçe karşılanacak. İşe alınacakların 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekiyor. 31 Aralık 2018'e kadar devam edecek teşvikten aynı iş yeri en fazla iki işçi için yararlanabilecektir. Bir sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 bin 486 lira 14 kuruş destek sağlanacaktır. 'Önceliğimiz ve hedefimiz istihdam' sloganıyla çıktığımız bu yolda, 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanmak üzere hayata geçirilen yeni teşviklerimizin çalışma hayatımıza, istihdamımıza, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."