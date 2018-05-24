İlkokulda Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ilkokulda kurulan Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediyesinin katkılarıyla merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulunda oluşturulan Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Bahçeci, açılışta yaptığı konuşmada, Kırşehir'in eğitimde başarılı iller arasında bulunduğunu ifade ederek, eğitime her zaman destek olmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Hüsnü Özyeğin İlkokulunun en köklü okullarından biri olduğunu ifade eden Bahçeci, "Belediye olarak Kırşehir genelinde sekizinci kütüphanemiz oldu, inşallah bunu devam ettireceğiz. Çocuklarımızın bilgiye ulaşması en kolay şekilde, en doğru bilgiye ulaşması, teknolojiden biraz uzaklaşması, akıllı oyunlarla ilgilenmesi onlar için son derece faydalı olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mübin Demircan da Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın oluşturulmasında katkılarından dolayı belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kütüphane ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.







