İlkokul öğrencisinin şiirleri kitap oldu

KONYA (AA) - Akşehir' de Yıldırım ilkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Emir Makascı'nın yazdığı şiirler, "Kalpten Şiirler" adıyla basıldı.

Öğrenciler için hazırlanan, "Türkçe Dersi Kazanımlarını Kazanıyoruz" adlı e-Twinning projesinde şiir yazma etkinliklerine dahil olan öğrenci yazdığı şiirleri, diğer şehirlerdeki proje ortaklarına postaladı.

Yürütülen çalışma Mustafa Emir Makascı adlı öğrenci için bir başlangıç oldu ve şiir yazmaya devam etti.

Yazdığı şiirleri daha sonra bir kitapta toplayan ve kitabını, e-Twinning Projeler Sergisi'nde arkadaşları için imzalayan öğrenci, ilk imzalı kitabını Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'e hediye etti.