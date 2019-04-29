İlkokul öğrencilerinden yıl sonu etkinliği

SİVAS (AA) - Sivas Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Beyhan Öztürk, yaptığı konuşmada, "Bizler öğrencilerimizi akademik anlamda olduğu kadar sosyal anlamda da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli geziler ve etkinlikler düzenledik. Bugün de büyük bir emek, gayret, sabır ve özveriyle hazırlınmış etkinliği gerçekleştirdik. Bizlere yıl boyunca maddi manevi anlamda destek veren velilere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından anasınıfı, özel eğitim ve diğer sınıf öğrencileri çeşitli oyunlar sergiledi, şiirler okudu. Etkinliği beğeni ile izleyen veliler, öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Etkinlik, öğrenciler ve velilerin birlikte okuduğu 10. Yıl Marşı ile sona erdi.