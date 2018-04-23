İlkokul öğrencilerinden ay yıldızlı bayrak

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri şehitlere saygı için ay yıldızlı bayrak kareografisi oluşturdu. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ilkokulu ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri şehitlere saygı için...

İlkokul öğrencilerinden ay yıldızlı bayrak
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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri şehitlere saygı için ay yıldızlı bayrak kareografisi oluşturdu.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ilkokulu ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri şehitlere saygı için ay yıldızlı bayrak oluşturmaları alkış aldı.

Yaylacık ilkokulu müdürü Nadir Akdemir, "Okul olarak öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisi ve şehitlerimize saygı için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi çalışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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