İlkokul öğrencileri Öğretmen Marşı'nı seslendirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Öğretmen Marşı'nı okuyan öğrenciler, öğretmenlerini duygulandırdı.

Merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda Öğretmenler Günü'nün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle haftanın ilk günü tören düzenlendi.

Okul bahçesindeki törende, sunuculuğunu da kendileri üstlenen 3-A ve 3-K sınıfı öğrencileri, okudukları "Çocuklarım" şiiri ve Öğretmen Marşı'nı seslendirdi.

Öğrencilerin hazırladığı öğretmenler ve veliler tarafından beğeni topladı.

Törenin ardından sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmenlerine aldığı hediyeleri takdim etti.