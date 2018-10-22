İlkokul öğrencileri 750 fidanı toprakla buluşturdu

KONYA (AA) - Konya'da, "eTwinning Ateşi Her Yerde" projesi ile 750 orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Derbent Şehit İsmail İlkokulu ile Konya merkez ve ilçelerinde çok sayıda ilkokulun proje ortağı olduğu "eTwinning Ateşi Her Yerde" projesi kapsamında, Sille Ağaçlandırma Sahasında fidan dikim etkinliği yapıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde yaşanılan il ve ilçelerde yer alan milli parklar, tabiat alanları ve tabiat parklarının halk tarafından tanınabilmesine yardımcı olmanın gayretini gösterdiklerini belirtti.

Bu faaliyetle çocukların yaşadığı çevreye olan duyarlılığını artırmak istediklerini dile getiren Taşpınar, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, gönüllüler olarak eTwinning ateşi etrafında toplandık. İlk olarak bir dikili ağacımız olsun diyerek, Sille'de toplandık, 750 fidanı toprakla buluşturduk. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mukadder Gürsoy'a, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcımız Servet Altuntaş'a, Selçuklu Belediyesine, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, Ziraat Mühendisi Ali Demircioğlu ve ekibine, genç TEMA'cılarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine etkinliğe katılımlarından ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Mevlana şehrinde çocuklarımızın yaşantılarında güzel bir anı bırakmak için hazırlamış olduğumuz etkinliğimize katılan herkese şükranlarımı sunuyorum."