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İlkokul mezunu sahte doçent suçüstü yakalandı

İlkokul mezunu şüphelinin kendisini doçent olarak tanıtarak bazı televizyon kanallarındaki programlara konuk olduğu, 'cami inşaatına yardım' diye para toplayarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüpheli suçüstü yakalandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
İlkokul mezunu sahte doçent suçüstü yakalandı
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ANKARA (AA) - Sertaç Bulur - Ankara'da cami inşaatına yardım amaçlı para topladığını belirterek vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişi suçüstü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran bir kişi, isminin cami inşaatına yardım topladığını iddia eden kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda yardım için dağıttığı telefon numarasından ulaştıkları Musa Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin kullandığı telefon hattını başkası adına çıkardığı, doçent doktor unvanı ile bazı televizyon kanallarında yayınlanan programlara konuk olduğu belirlendi.

Yardım topladığı tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Musa Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte savcı da suçüstü yakalandı

Ankara'da düzenlenen başka bir operasyonda kendisini savcı olarak tanıttığı bir vatandaşı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu iddia ederek dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırılmaya çalışılan vatandaşla irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında önlem alarak, parayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ç'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli Ahmet Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Sahte DoçentSahte Savcı
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