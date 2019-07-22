İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.