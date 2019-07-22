İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.

Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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