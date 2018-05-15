İlk teravihi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, ramazanın ilk gününde teravih namazını Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki namazgahta kıldı.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 20 derece civarında seyrettiği Çankırı'da vatandaşlar, ramazanın ilk gününde yıldızlar altında teravih namazını kılmayı tercih etti.

Teravih namazını kılmak için gelenlerden Faik Dahi, açık havada namaz kılmanın daha farklı olduğunu söyledi.

Camilerin yaz döneminde daha sıcak olduğunu belirten Dahi, "Teravih namazlarında buraya geliyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Açık havada serin bir şekilde namaz kılmak iyi oluyor." dedi.

Bahattin Sami Kaya da açık havada namaz kılmanın daha farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Açık havada daha rahat kıldıklarını dile getiren Kaya, "Yıldızların altında ilk teravih namazını kıldık. Çok güzel bir duyguydu. Bütün teravih namazlarını burada kılacağım inşallah." diye konuştu.