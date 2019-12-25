İlk silah taşıyıcı araçlar teslim edildi

ANKARA (AA) - Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen ilk araçlar güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni, FNSS'nin Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 184 adet paletli, 76 adet tekerlekli olmak üzere toplam 260 silah taşıyıcı araç ile 64 adet KORNET-E Silah Kulesi ve 196 adet OMTAS Silah Kulesi, 2022 yılına kadar teslim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk teslimat töreninde yaptığı konuşmada, başkanlık olarak savunma sanayisindeki tüm ihtiyaçları tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir ve bunların ihracatını yapabilir hale gelme yolunda durup dinlenmeden daima ileriye bakarak ve halkın desteğini hissederek çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Başkanlığın kurulduğu dönemdeki en büyük hedeflerinden birinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı muharebe aracı ihtiyacının ortak üretim yoluyla karşılanması olduğunu belirten Demir, özellikle son 15 yılda yapılan büyük atılımlar sayesinde önemli sonuçlar alınmaya başlandığını ifade etti.

Demir, bu süreçte birçok aracı gittikçe yükselen yerlilik oranlarıyla güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdıklarını dile getirerek, "Bu gelişmeler sayesinde hiçbir yurt dışı kaynağa ihtiyaç duymadan, Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı gibi terör örgütlerini çökertmeye yönelik faaliyetleri kendi imkanlarımızla, kimsenin engellemesine uğramadan gerçekleştirmeyi başardık." dedi.

Yerli zırh çeliği ve motor

Özellikle kara araçları sektöründe yerlilik oranının daha da yukarılara çıkarılabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Kara araçları konusunda dışa bağımlılık unsurlarını oluşturan en önemli faktörlerden zırh çeliği ve motor, transmisyon konularında da özellikle bu proje kapsamında dikkatle takip ettiğimiz konular var. Yerli zırh çeliği üretebilme anlamında özel sektörümüzün kıymetli girişimleriyle büyük yol kat ettik ve yakın zamanda araçlarımızı yerli zırh çeliğiyle üretebileceğiz.

Bunun yanında araçlarımızın kalbi olan motor ve transmisyon geliştirme projelerimiz, modernizasyon projelerimiz ve yeni nesil araç projelerimiz de kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Son dönemde hızlı bir şekilde giriş yaptığımız ve yakın geleceğin teknolojisi olarak gördüğümüz insansız kara araçlarında ise hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç farklı kategoride geliştirme faaliyetlerine başladık ve hatta hafif sınıfta ürün teslimatları da gerçekleştirdik."

Yerli motor ısrarı

İsmail Demir, düzenlenen törenle, yürütülen yoğun çabaların bir meyvesi olan Kornet ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzesi OMTAS'ları taşıyacak Kaplan ve Pars silah taşıyıcı araçları Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmenin büyük gururunu yaşadıklarını söyledi.

Projede yerli motor kullanılması konusunda ısrarcı olduklarını dile getiren Demir, TÜMOSAN firmasına bu konudaki gayretleri için teşekkür etti.

Araçlara ilerleyen dönemlerde yeni fonksiyonlar kazandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Silah taşıyıcı araçların sahada göstereceği performans ve üzerlerine yerleştirilen silah sistemleri ve kulelerin çeşitlendirilmesiyle ihracat pazarında önemli bir ürüne kavuşacağımızı da düşünüyorum. Son dönemlerdeki operasyonlarda da bu tür araçların ne kadar etkili olduğunu görebileceğiz. Üzerlerindeki kulelerin ve silah sistemlerinin çeşitlendirilmesiyle araçlarımız çok daha fonksiyonel hale gelebilecek. Çeşitli optik görüntüleme ve kontrol sistemleriyle beraber de sahada tankların yükünü hafifletecek, onlara destek çıkabilecek önemli bir mücadele ve muharebe unsuru olacaklar."

"Başka ülkeler olduğunu düşünmüyorum"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt da proje kapsamında 2 araç ve 2 kulenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin istekleri doğrultusunda sıfırdan tasarlandığını söyledi.

Proje gereksinimlerinin zorlu olduğunu ifade eden Kurt, yüksek mayın ve balistik koruma ihtiyacıyla yüzme gibi birbirinden farklı yetenekleri ortak noktada buluşturmak için ciddi sistem mühendisliği ve optimizasyon çalışmaları yapıldığını bildirdi. Kurt, şöyle konuştu:

"Kısa sürede 4 ayrı ürünün geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi, kalifikasyonlarının tamamlanmış olması Türk savunma sanayisinin özellikle kara sistemlerindeki yetkinliğinin çok ciddi bir belirtisidir. Bunu bu kadar kısa sürede geliştirip gereksinimleri sağlayacak, kalifikasyonlarını sağlayacak başka ülkeler olduğunu düşünmüyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımız, Kara Kuvvetlerimiz hep birlikte çok büyük bir anlayışla aynı hedefe odaklanılarak çalışıldı."

Özel maksatlı araçlar için imzalar atıldı

Konuşmaların ardından İsmail Demir'e araç anahtarı ve maketi sunuldu.

Daha sonra FNSS ile ASELSAN arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi Görev Donanımları Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalandı.